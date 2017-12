Técnico do Ministério de Minas e Energia deu palestra algo surreal a uma plateia esclarecida, esta semana, no Rio. Mostrou, com todas as cores e munido de um PowerPoint poderoso, que o planejamento para investimento em energia do governo Dilma está baseado em projeção média de PIB de 4,5%… até 2023.

Imediatamente, os ouvintes ficaram sem palavras.