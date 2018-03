O que está claro, adverte Lozardo, é que os US$ 700 bi do pacote americano são pouco para uma crise que, na verdade, põe em risco as instituições financeiras.



Ele acrescenta outro número espantoso, ainda não digerido pelo mercado: a inadimplência dos cartões de crédito dos americanos. Que é de US$ 300 bilhões.

