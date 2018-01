Com a saída do PSB de Eduardo Campos da aliança com Alckmin e o secretário Rodrigo Garcia, do DEM, citado na investigação do metrô, quem ganha força é o PRB.

O partido entra na disputa pelo vice do tucano.

…na mesa

Entretanto, para convencer o PRB a não lançar Celso Russomanno ao Bandeirantes, o governador precisa cumprir acordo feito em maio do ano passado: acomodar indicado de Russomanno no comando do Procon.