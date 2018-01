Quem não ficou nada feliz com a decisão de não punir Zúñiga pela lesão em Neymar foi Michel D’Hooghe. O presidente do comitê médico da Fifa– que não faz parte do comitê de disciplina – está inconformado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.