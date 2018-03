É possível que, no ano que vem, os usuários de zona azul já estejam utilizando, nas ruas da cidade, um cartão com créditos, tipo bilhete único – com a vantagem de gastar, cada vez, apenas o tempo exato estacionado.

Essa é uma das fórmulas que vêm sendo discretamente testadas por Celso Buendia, o responsável pela área na Prefeitura, em áreas do Pacaembu, Congonhas e Arouche. Um segundo sistema, eletrônico, foi experimentado nos Jardins.