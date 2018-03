Carta de neto de dom Pedro será leiloada no Rio

Carta inédita, com os momentos finais do imperador Pedro II — e do império — no Rio, antes de partir para o exílio em Lisboa, será leiloada na terça-feira, 20, pela casa carioca Soraia Cals.

Escrito por seu neto, dom Pedro Augusto, a um amigo do Brasil, o texto revela, entre outras, que o ultimato dos líderes republicanos chegou ao palácio à meia-noite do dia 14 de novembro (em 1889), mas o imperador só a teve em mãos… às 9 horas da manhã seguinte.

“Quem foi o culpado?”, pergunta ele na carta. “Com certeza ninguém, e eu ainda menos.”

‘A pobre imperatriz,

gritando muito…’

Desconhecido por historiadores até recentemente, o documento registra detalhes dramáticos da partida da família real rumo a Portugal. Por exemplo, em um dos trechos dom Pedro Augusto, misturando desgosto e ironia, escreve: “Afinal e a noite, já seguidos pelo ‘Alagoas’, às escuras fomos levados em escaler, e a pobre imperatriz gritando muito e carregada, içada em cadeira, tudo isso muito confortável e muito amável”.