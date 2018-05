Carta a Myrian

A fala de Myrian Rios no plenário na Assembleia Legislativa carioca deixou Wanderley Nunes revoltado. Ao ilustrar o porquê quer ter o direito de não empregar um homossexual, a deputada citou o exemplo da contratação de uma babá lésbica para cuidar de duas meninas e da certeira futura dificuldade de mandá-la embora, caso a PEC vetando discriminação sexual seja aprovada. E incluiu, no seu discurso, uma frase infeliz: “E sabe Deus se ela não vai cometer pedofilia.”

Irado, o cabeleireiro heterossexual escreveu ontem carta para a ex-mulher de Roberto Carlos. Conta nela que seu filho sempre conviveu com todos os seus colaboradores homossexuais e sempre foi muito respeitado. “O caráter da pessoa não está em sua sexualidade.”

Na redação, Nunes revelou triste passagem de sua vida. “Aos cinco anos, fui molestado sexualmente por um homem de 25 anos, fabricante de instrumentos musicais– que não era gay”. E emendou: “Estou aqui expressando minha experiência como forma de alerta. Me preocupo com isso, com a pedofilia que está até dentro da Igreja Católica”.

Encerrou recomendando a Myrian: “Avalie o espírito e o caráter da pessoas e não a sexualidade”. PAULA BONELLI