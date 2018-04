Carol Cleto e Roberta Tullii lançam marca de lingeries

Carol Cleto e Roberta Tullii estão por trás da nova marca de lingeries Tulli. “Nossa intenção é desmistificar a roupa íntima da mulher, dando a ela uma posição de destaque e com isso valorizar a peça, que não precisa ser usada apenas por baixo”, explica Roberta. “Nossas peças são criativamente elaboradas em pequenas séries sem a pressa e o pernosticismo típicos do mundo da moda”, complementa a moça. Por enquanto, a dupla não tem loja física, “vendemos através do Instagram, delivery na casa das clientes e bazares. Mais para frente vamos criar um site”.