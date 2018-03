Carnes e Temperos

Bruno Alves deixou a carreira de publicitário para se dedicar a sua verdadeira paixão: a culinária. Depois de conquistar o paulistano com seu hambúrguer itinerante, o Kød, o chef comemora dois novos negócios. A casa de carne, que agora é fixa, e a delicatessen Dëlika, ambas no coração de Pinheiros. No Kød (‘carne’ em dinamarquês) há cortes menos óbvios “queremos trabalhar a carne como um todo”, explica. Já o empório, – dentro do mercadão do bairro, do qual é frequentador assíduo – oferece, charcutaria, laticínios, temperos e especiarias do mundo inteiro. “Para dar mais mágica à comida”, arremata.

