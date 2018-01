Carnaval 2018 de SP começa a existir nesta segunda

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Finalmente sai do papel o carnaval de São Paulo. Marx Beltrão, o ministro do Turismo, acerta com o prefeito João Dória – segunda-feira, na Fábrica do Samba – o esquema para “liberar” a festa paulistana de 2018.

Entre outras, definirão o contrato de conclusão das obras que vão abrigar as 14 escolas de samba do Grupo Especial. A programação inclui três desfiles — além do principal os do Acesso 1, com 12 escolas, e o Acesso 2, com mais 8.

E Paulo Sérgio Ferreira, presidente da Liga SP, anuncia novo aplicativo para celular que cobrirá a festa em tempo integral. Ainda na segunda, ele abre a venda dos ingressos.

