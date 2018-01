Carnaval de SP terá palcos nas cinco regiões da cidade

Além dos blocos de rua, a Prefeitura de SP pretende montar cinco palcos no carnaval – no centro e nas quatro regiões da capital. Os espaços servirão de dispersam para os paulistanos que foram no blocos de rua.

Ano passado, a administração municipal instalou apenas um palco para o feriado, no largo da Batata. O local que abrigará a infraestrutura do centro já foi definido: o Vale do Anhangabaú.

Além de atrações que ainda serão definidas, alguns blocos de rua serão convidados para usar os palcos.

“A ideia é que os paulistanos que quiserem, possam aproveitar o feriado na área onde vivem”, avisa o secretário municipal da Cultura, Nabil Bonduki. E evitar grandes concentrações, como ocorreu na Vila Madalena em anos passados.