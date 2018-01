Cármen Lúcia faz pente fino em texto de lei sobre o Código Florestal

Se alguém imagina que será fácil a aprovação de mudanças no Código Florestal, à espera de exame no STF ainda este mês, é melhor se preparar. A presidente da corte, ministra Cármen Lúcia, segundo apurou esta coluna, determinou rigoroso exame do texto, para prevenir – e desmontar – qualquer armadilha invisível aos olhos dos ministros.

Quero verde

Alguns dos maiores especialistas do País estão sendo convidados a ajudar na identificação de falhas e espertezas que somente iniciados são capazes de perceber. Assim, o Código só será confirmado em pauta quando tudo estiver bem esclarecido.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os ambientalistas, penhorados, agradecem.