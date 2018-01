Carlos Aidar: “A palavra ‘renúncia’ não faz parte do meu dicionário”

Em clima de crise, pressionado por outros dirigentes do clube para deixar a presidência do São Paulo, Carlos Miguel Aidar foi curto e direto, em conversa com a coluna: “A palavra renúncia não faz parte do meu dicionário.”

É a sua resposta à manobra de outros cartolas e conselheiros que se reúnem agora para conversar sobre o que consideram ser uma “ingovernabilidade” do clube. Desde a noite de terça-feira, todas as presidências e diretorias do São Paulo estão vagas.