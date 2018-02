Cinéfilos se segurem. O acervo pessoal de Charles Chaplin está prestes a desembarcar por aqui. A produtora Zadig entrou em contato com a família do diretor e conseguiu encontrar, entre outros materiais, fotos, documentos, fotogramas e fragmentos de filmes inéditos.

Tudo reunido em uma exposição que acontecerá, no ano que vem, no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio e de SP.