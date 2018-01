Carisma uruguaio

Jorge Drexler arrancou aplausos e risos da plateia no Teatro Bradesco, anteontem. Quando alguém gritou “Mujica”, o músico uruguaio disse que gostava muito do ex-presidente, “especialmente porque ele não enriqueceu fazendo política”.

Foi longamente ovacionado.

Carisma 2

O cantor aproveitou a deixa para uma piada: “Mujica no Uruguai virou verbo” – relacionado à legalização da maconha no país. Algumas pessoas passaram a dizer “vamos mujicar”.

No fim da noite, encerrada a turnê paulistana, Drexler e seus músicos deram uma esticadinha no Ó do Borogodó.