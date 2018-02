Dois eventos importantes durante a Rio+20. Israel Klabin comemora os 20 anos de sua Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. Sábado, em São Conrado.

E Richard Branson, do Virgin Group, reúne trio do grupo The Elders em almoço, dia 19. Entre eles, FHC. Na pauta, paz, justiça e direitos humanos.