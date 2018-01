Com apoio de Eduardo Cunha, Paulinho da Força foi pedir a Renan Calheiros que o Senado também adote regime de urgência para o projeto que muda a correção do FGTS. Renan prometeu “pensar com carinho”.

Sem tesoura

Ao oficializar, nos próximos dias, a decisão de que o Brasil vai sair do Haiti, Dilma deverá acrescentar a garantia de que os recursos da operação continuarão com Jaques Wagner, na Defesa. Coisa de R$ 300 milhões ao ano.