Olivier Jornot – o procurador que recebeu a queixa do banco BSI sobre o extrato falso da conta de Romário na Suíça – é o mesmo que investigou as contas do HSBC.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.