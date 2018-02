Wadão do Jegue, candidato a deputado estadual, circula pelas ruas oferecendo carona no lombo de seu animal de estimação. E no lugar da sela usa a bandeira de SP para proteger o companheiro de campanha.

