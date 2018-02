Carga pesada

E Lula entra com tudo na campanha de Haddad. Recebe domingo, no Centro de Tradições Nordestinas, para almoço em torno do candidato a prefeito – com direito à presença de governadores nordestinos de partidos aliados.

Eduardo Campos deve vir.

No sábado à tarde, o ex-presidente faz comícios ao lado do candidato do PT: o primeiro, em Campo Limpo; o segundo, na Capela do Socorro.

Serão seis ao todo.

Indagado ontem se Lula está em plena forma para todos esses compromissos de rua, Roberto Kalil assegurou: “Do ponto de vista médico, sim”.