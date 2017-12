Guilherme Sartori e Luiz Flávio Borges D’Urso querem pegar carona na popularidade dos pais – em busca de votos nas eleições deste ano.

Filhos do ex-presidente do TJ de SP Ivan Sartori e do ex-presidente da OAB, Luiz Flávio Borges D’Urso, serão candidatos a deputado pelo PTB. Sob tutela de Campos Machado.