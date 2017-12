Cardeal Arns passa mal e é internado em SP

O cardeal d. Paulo Evaristo Arns, 93 anos, foi internado no início desta tarde no Hospital Santa Catarina, após sofrer uma brusca queda de consciência, em sua casa. Levado à UTI, foi submetido a uma bateria de exames. No início da noite, seu estado geral era considerado bom, segundo amigos que o acompanhavam. Tanto que, a certa altura, quis levantar-se e ir embora.

O hospital confirmou para a coluna a internação, mas não quis divulgar informações a respeito do quadro do cardeal. Nos últimos anos, seu estado de saúde foi abalado, entre outros, por problemas de circulação, que tornaram necessário a implantação de um marca-passo.