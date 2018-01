CARDÁPIO FILANTRÓPICO

Os chefs David Hertz, da ONG Gastromotiva, mais Daniel Humm, do nova-iorquino Eleven Madison Park – 5º no ranking dos 50 Melhores Restaurantes do Mundo da revista Restaurant–, juntaram as caçarolas e pilotam, dia 24 de março, em Nova York, jantar para 120 pessoas em prol dos trabalhos de inclusão social. “O Daniel veio ao Brasil, ficou impressionado com nosso trabalho e quis ajudar, oferecendo esse jantar. Pretendemos, além de arrecadar recursos para formar mais pessoas, inserir projeto filantrópico brasileiro no cenário internacional”, explica David. Segundo ele, “por incrível que pareça, a Gastromotiva recebe mais recursos de fora do que de dentro do Brasil”. A noite será animada por um leilão que contará com obra de Vik Muniz e joia de Ara Vartanian, entre outros itens. Convites à venda no site do restaurante.

