Nada de papel. Essa é uma das metas da Rede Sustentabilidade para o seu congresso nacional que ocorre em março, em Brasília. A ideia é que os 500 participantes façam tudo pelo aplicativo que será criado para o evento.

Carbono zero 2

A economia deve valer até para viagens. “Todo o carbono gasto no deslocamento será compensado com plantio de árvores”, diz o coordenador do encontro, Carlos Henrique Painel.