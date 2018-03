Cara nova: Matheus Souza

Ele ainda nem se formou na faculdade, mas já tem filme premiado e projetos em andamento. O “cineasta prodígio” caiu nas graças dos cinéfilos, com seu primeiro longa, Apenas o Fim, que estreia sexta-feira. As inspirações são inúmeras – como Woody Allen e Domingos de Oliveira. Este, por sinal, fez questão de o adotar, como “Dominguinhos”. O filme, um romance de baixo orçamento, ambientado na PUC do Rio, é lotado de referências do mundo pop: “Acho esse universo interessante porque está sendo construído em tempo real”, afirma o cineasta.

