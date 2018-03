Cara nova: Lucas Lenci

A ideia de que o celular é a nova polaroid foi o ponto de partida do fotógrafo para a mostra Aifonepics: os polaroids da minha geração, que abre quarta, na galeria Dconcept. Neto e filho de fotógrafos, Lucas se apaixonou pela arte e acompanhou, de perto, a mudança para a fotografia digital. Mudança que pode ser conferida em 52 das 1.500 fotos de seu celular que serão expostas. “Usei restrições do telefone a meu favor, com coisas do cotidiano que o olho não vê”, afirma.

