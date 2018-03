Cara nova: Gustavo Guimarães

Antes de enveredar pelos caminhos da publicidade, Gus trabalhou durante 13 anos no departamento de criação da MTV Brasil: “Era um caminho natural, mas quero sempre continuar trabalhando com música”, conta o diretor da produtora Dínamo . Não por acaso, o videoclipe da cantora Cibelle, dirigido por ele, é um dos mais novos sucessos do Youtube. Novidades? Um DVD para a própria cantora e um clipe para o pernambucano Otto. “Dirigir clipe é satisfação pessoal e um exercício de linguagem”, define o multimídia.

