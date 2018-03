Ele começou a estudar piano relativamente tarde, de nove para dez anos. Mas desde então já sabia que queria ser pianista. O resto foi a combinação de talento, estudo e oportunidades. Depois de estudar em NY, Felipe mora atualmente em Paris, onde conversa e aprende com seu mestre, Nelson Freire. De passagem por SP, Felipe fará o segundo recital solo, terça-feira, no novo Steinway do Municipal. Seu projeto de momento é um CD com peças de Schumann, a sair em novembro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.