No melhor estilo “filho de peixe lagartixa não é”, aos 23 anos, Fabiana mostra que herdou o espírito empreendedor de seu pai, Roberto Justus, ao se lançar no mundo dos negócios. Escolheu a moda como foco. E o resultado ela mostra terça, quando inaugura a sua Pop Up Store, nos Jardins. A ideia é levar para lá produtos de luxo, com lançamentos constantes. “Mas sem ostentação”, esclarece.

