Foto: Paulo Giandalia/AE



Tatiana Camargo Aranha



Apaixonada pelas artes plásticas desde menina, a jovem justifica: “Minha mãe e minha tia sempre tiveram mão boa.” Hoje, a mãe virou ajudante. E a marca Donna Doca nasceu da mão da própria Tatiana passeando pela porcelana. Ela fez do ateliê seu showroom, com peças sob encomenda. Segundo a artista, seu trabalho “é baseado no cotidiano e em vivências. Indagada sobre ensinar o ofício, diz: “Tenho vontade, mas, por enquanto, me falta tempo.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.