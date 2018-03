Foto: Paulo Giandalia/AE





Marcelo Gusmão



É entre os EUA e o Brasil que se divide este cineasta. Habitante de São Francisco há cinco anos, foi convidado para co-produzir o filme do diretor americano Daniel D’Avila, seu professor na Academy of Art. Com essa bagagem, Marcelo já sabe diferenciar as duas maneiras de fazer cinema: “Nos EUA, o produtor tem um papel criativo, diferentemente daqui. Mas, ainda assim, prefiro trabalhar com atores brasileiros e dirigir em português.”

