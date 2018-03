Divulgação





Katherine Jenkins



Ela tem apenas 27 anos e já é uma das vozes mais prestigiadas do canto lírico europeu. Nascida no País de Gales, Katherine se divide entre os compromissos de mezzo-soprano prodígio e o de Embaixadora Internacional Cultural da Montblanc. Ela chega ao Brasil esta semana, justamente para o lançamento de uma nova coleção da marca, quarta-feira, no Flagship Montblanc Cidade Jardim. A visita contará, claro, com uma canja da britânica.

