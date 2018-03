O prédio do Masp passará por repaginação em duas etapas. A primeira será a recuperação dos jardins suspensos, presentes no projeto original de Lina Bo Bardi.

A obra paisagística, que em breve estará visível na parte externa do museu, será possível graças a doação da patronesse Cleusa Garfinkel.

Cara nova 2

A segunda etapa tratará da reabertura da entrada do segundo subsolo para festa beneficente do Masp, no segundo semestre.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma das principais vias de acesso quando o prédio foi inaugurado, em 1968, a entrada ficou fechada por décadas, escondida atrás de paredes falsas.