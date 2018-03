Será Otávio Marques da Costa o editor do novo livro de Chico Buarque. O publisher assume as linhas do esperado romance de Chico depois da saída de Maria Emilia Bender da Cia das Letras, que o editava desde que lançou sua primeira obra.

