O tradicional colégio judaico Bialik passará por repaginação. A partir do segundo semestre, terá novo nome: Escola Antonieta e Leon Feffer – Alef. E funcionará dentro das dependências do clube A Hebraica.

A ideia da nova denominação partiu da própria família Feffer, que se comprometeu a fazer investimentos na escola.

Cara nova 2

Segundo o presidente do colégio, Alexandre Ostrowiecki, a parceria com o clube é o casamento perfeito, pois beneficiará os alunos, que poderão usufruir do espaço para suas atividades extracurriculares.