Pouco antes de embarcar para o Brasil – onde teve encontro com Dilma–, Joseph Blatter fez reunião com membros do boardda Fifa, em Zurique.

Para se antecipar à possível troca de Jérôme Valcke como interlocutor do governo brasileiro.

De acordo com o que a coluna apurou, a opção é Walter De Gregorio, diretor de Comunicações da Federação – e homem de confiança de Valcke.