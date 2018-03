Flavia Prupest

Estilista da novíssima geração, ela sempre foi apaixonada por moda. Mesmo assim não foi fácil encontrar o seu caminho. Optou pela underwear. E acertou. Tudo começou com a criação de peças para amigas. “Lingerie se tornou um vício. Quem usa, ama”, comemora a nova empresária e dona da Santo Pecado.

Suas roupas íntimas têm toda uma graça e mexem com o universo feminino. Usando a literatura como inspiração, a nova leva de calcinhas foi batizada de “Palavras Íntimas”. Com microcontos e poemínimos estampados. “O mais bacana, para mim, é explorar as novas plataformas da literatura…”

