Em meio às críticas de que as faixas de ônibus e ciclovias atrapalham o fluxo de carros, Fernando Haddad se espantou ao saber que seu colega Eduardo Paes demoliu o Elevado da Perimetral – gerando revolta e caos no trânsito do centro do Rio. “Corajoso”, comentou. Pudera. Paes não é candidato a reeleição.

