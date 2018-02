Marco Nanini, que faz um vovô no longa A Suprema Felicidade, de Arnaldo Jabor, é a cara do verdadeiro avô do diretor. “São muito parecidos fisicamente e têm o mesmo estilo carioca”, conta Jabor. Estreia 29 de outubro.

