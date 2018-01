Cara da semana

Francisca Botelho debuta quarta-feira no ramo das artes plásticas.Abre exposição na Galeria Luciana Caravello, no Rio.Formada nos EUA, onde iniciou sua carreira, a joalheira resolveu diversificar. “Tomando como base meus trabalhos, usei os mesmos ouro, pérolas e diamantes para fazer arte de forma diferente”, explica. A coleção Vale Ouro Todo o Meu Tesouro (não, nada a ver com o refrão da música de Jorge Aragão) veio a sua cabeça depois que a artista experimentou uma nova paixão – que transformou em esculturas e quadros de ouro e cobre. Pensa em abandonar as joias? “Nunca. Sou uma designer aberta a novas possibilidades”, responde, enfática.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.