Cara da Semana

Há três anos, Daniela Arrais, jornalista, e Luiza Voll, publicitária, uniram seus conhecimentos e fundaram a Contente, empresa de projetos especiais para a internet. Foi lá que nasceu o Instamission, sensação do Instagram. Com 24 mil seguidores, as moças reúnem, toda semana, milhares de fotos de temas variados a partir de concursos. Agora, partem para uma nova etapa: lançaram o… Cinemission. “A proposta é parecida, só que com vídeos. Em apenas uma semana no ar, já temos mais de 200”, comemora Dani.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.