Cara da semana

Helen Edde é brasileira e vive há anos no Líbano. Ela e a amiga Adriana Dumet (que também reside do outro lado do mundo), se associaram a Silvio Santana e abriram o restaurante Balila, em Pinheiros. Comida típica… libanesa, com foco nas receitas populares, como o sanduíche manoche. “É pop”, brinca. O menu? E laborado pelo chef Marc Abed, que o trio importou do país. Como vê os restaurantes libaneses em São Paulo? “ Muitos abrasileiraram as receitas e nós vamos tentar manter os costumes”, revela, “Mas há sempre algo que temos de adaptar”. Se a culinária árabe é saudável? “Muito, faz parte da dieta do mediterrâneo”, enfatiza.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.