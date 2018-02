Cara da Semana

Desde que assumiu a direção do Instituto de Cultura Árabe, no fim do ano passado, Salem Nasser mantém alguns objetivos: entre eles, começar a busca por sede própria para o centro. “Estamos articulando algo que não é apenas importante para a comunidade árabe, mas também para a cidade.” Nasser, juntamente com a equipe do Icárabe, está prospectando, ainda, um centro de memória. “Somos um povo muito plural e temos a necessidade de recuperar e criar novas narrativas”, explica. Entre os muitos materiais doados ao Instituto, está uma coleção de livros do professor Aziz Ab’Saber.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.