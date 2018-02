A pequenina Aquiraí, junto a Fortaleza, já pode entrar para o Guinness.

Ganhou, na virada do ano, a maior coleção de anjos do planeta – 872 estatuetas e outros objetos, estrelas de uma vida inteira do publicitário Ronald Assumpção.

Profissional consagrado da Alazraki, uma das maiores agências do México – que tem, entre seus clientes, Carlos Slim – Assumpção veio fazer pessoalmente a doação aos cearenses.