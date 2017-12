Não só os grandes astros do tênis vão a atrair os olhares no Brasil Open no Clube Pinheiros, semana que vem. Eles vão dividir atenção com Frida, Costela, Mel e Isabelle – quatro cães “gandulas”, isto é, apanhadores de bolas.

Cãodulas 2

A iniciativa é da PremieRpet, em parceria com a Abeac– ONG que abriga animais resgatados. Quem quiser pode adotá-los.