Snoopy completa 60 anos em 2010. As comemorações começam com um brunch, dia 22, para apresentação de novos projetos com o cão. Entre eles, um musical.

Veja também:

Fashion Rio Primavera Verão agita o Rio de Janeiro

Mario Bernardo Garnero, Rico Mansur, Andre Queiros e Amir Slama inauguram o clube Mokaï

Marília Pêra estreia espetáculo Gloriosa, no Teatro Procópio Ferreira