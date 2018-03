No ano do centenário de morte de Euclides da Cunha, o professor Marcelo Biar conta a Guerra de Canudos para as crianças.

Nem Santo, nem Pecador é a biografia romanceada de Antônio Conselheiro que sai em junho, pela Rocco.

