Canto da comida

Nem só de projetos espaciais vivem os arquitetos Fábio Riff, Rodrigo Oliveira, Thomaz Frenk e Fabrizio Lenci, da Vapor 324. O grupo lança, dias 7 e 8 na Feira Plana, no MIS, o Guia San Pablo do Bom Retiro, com dicas gastronômicas do bairro. Editado na linha dos bem-sucedidos livretos do Centro, Pari e Kintaró (Liberdade), e elaborado com ajuda do publicitário Nicolas Linares e do fotógrafo Pablo Saborido, o trabalho é um convite para que as pessoas “façam uma viagem” pela cidade. “Somos apaixonados por São Paulo”, diz Fabrizio. “Queremos fazer um registro afetivo desse nosso contato e da constante transformação a que assistimos”, explica o arquiteto.

Para tanto, os moços contam as peripécias pelas quais passaram no processo de encontrar os restaurantes. Por exemplo, quando foram impedidos de entrar em um deles por ser de uma colônia específica, que não aceitava “estrangeiros”. Além de compilar histórias das famílias que fundaram alguns desses cantinhos tão especiais.