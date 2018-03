Ao fim de uma longa negociação com Andrew Lloyd Webber, do Really Useful Group, Jorge Takla resolveu voltar ao batente depois de um ano sabático. Bateu o martelo e vai montar uma versão “taylor-made” para Evita.

O musical já tem data de estreia marcada: 25 de fevereiro de 2010, no Teatro Alfa.

