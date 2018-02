Yamandu Costa comemorou, anteontem, seu aniversário em um lugar especial. No Espaço Bis, de Marluce Dias – ponto de encontro de manifestações artísticas, Rio. Convidados, como Thiago Lacerda e Cassia Kiss, saíram de lenço vermelho com o nome do violonista gaúcho bordado.

Além do violão, Yamandu surpreendeu soltando a voz.

Leia outras notas no blog da coluna Direto da Fonte